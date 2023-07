Zeno Debast vers l'étranger ? Brian Riemer répond !

Dans les médias étrangers, voilà plusieurs semaines que Zeno Debast est associé à un départ du Sporting d'Anderlecht. L'Inter Milan, Villarreal et l'Eintracht Frankfurt ont notamment été cités parmi les clubs intéressés.

Cependant, Anderlecht souhaite conserver son jeune défenseur central, coûte que coûte. Zeno Debast fait bien partie des plans pour la saison prochaine et seule une grosse somme d'argent pourrait changer la donne.

Interrogé à ce sujet après la victoire en match amical contre l'Ajax, Brian Riemer s'est exprimé sur l'avenir du jeune Diable Rouge. "On ne le vendra jamais. Il n'a pas de prix, pas cette saison." Voilà de quoi rassurer les supporters du RSCA : le jeune talent prestera bien au Lotto Park la saison prochaine.

#Anderlecht boss Brian Riemer poured cold water on rumours linking his starlet Zeno Debast with Inter Milan, Villarreal and Eintracht Frankfurt. After his side's 3-0 win over Ajax he told me that the 19-year-old will NOT leave the club this season adding that "he has no price".… pic.twitter.com/r0MXx4MJJF