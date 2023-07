Après les Etats-Unis, Benteke met le cap sur...le Luxembourg

Sans club depuis quelques mois, Jonathan Benteke a retrouvé un employeur. Le frère de Christian a signé au Titus Pétange, en première division luxembourgeoise.

Après quelques mois à Loudoun United, l’équipe réserve de DC United (où évolue Christian Benteke), Jonathan Benteke s’éloigne à nouveau de son frangin. L’attaquant de 28 ans a signé au Titus Pétange, quatrième du dernier championnat luxembourgeois.

Après Crystal Palace, où il avait joué six minutes en Premier League en remplaçant...Christian, l’ancien de Visé et de Zulte Waregem avait roulé sa bosse à l’Omonia Nicosie, Oldham, Aix-la-Chapelle et Wegberg-Beeck avant d’effectuer un retour à Visé puis de retrouver son frère en Amérique.

Sans club depuis la fin de son aventure à Loudoun United, Jonathan Benteke attendait impatiemment de retrouver le chemin de la compétition.