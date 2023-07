Vers la fin de l'aventure pour Eden Hazard ? Le Brainois vient de décliner une belle offre !

Eden Hazard rejouera-t-il encore au football ? Alors que tous les clubs ont entamé leur préparation, l'ancien Diable Rouge vient de refuser une nouvelle offre et ne semble pas intéressé par un retour.

Quid de l'avenir d'Eden Hazard ? L'ancien Diable Rouge a quitté le Real Madrid librement cet été, et personne n'a la moindre idée de ce qu'il compte faire de son avenir. L'homme aux 126 sélections et 33 buts avec les Diables est toujours en vacances alors que les préparations ont repris aux quatre coins du glove.

Au début de l'été, un rumeur folle a envoyé le joueur de 32 ans du côté du RWDM pour y retrouver son frère Kylian... rumeur rapidement et logiquement éteinte. Anderlecht, ensuite, avait été cité parmi les candidates potentiels... rumeur aussi écartée par Jesper Fredberg.

Jusqu'alors, le candidat le plus plausible semblait l'Inter Miami de David Beckham, Sergio Busquets et, désormais, Lionel Messi. La franchise de MLS voulait en faire l'un de ses trois "Designated Player", un rôle lui permettant d'empocher un salaire supérieur aux 1.6M$ par an de plafond fixé par le championnat américain.

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, le Brainois aurait... décliné l'offre de l'Inter Miami. Une fin de carrière semble donc de plus en plus proche.