🎥 Une légende d'Anderlecht souhaite la bienvenue à sa nouvelle recrue

Le RSC Anderlecht a officialisé la venue de Luis Vazquez, en provenance de Boca Juniors. L'attaquant argentin est la 5e recrue estivale du RSCA.

A Anderlecht, Vazquez aura de grandes attentes sur ses épaules. Les Mauves devraient dépenser jusqu'à 7 millions d'euros pour l'Argentin, qui aura comme tâche de justifier cette somme considérable.

L'ancien de Boca Juniors pourra en tout cas compter sur le soutien d'un compatriote, et ancienne légende du RSCA : Lucas Biglia.

Le finaliste de la Coupe du monde 2014 a envoyé un petit message à Vazquez, relayé par Anderlecht via ses réseaux. "Je voulais te souhaiter bonne chance dans cette nouvelle étape et surtout dans ce grand club que tu rejoins. C'est un club qui a besoin de gagner à nouveau des titres, une chose à laquelle tu peux les aider. Je suis très heureux pour toi. Je te souhaite le meilleur. Tu pourras apporter beaucoup", s'est exprimé Biglia, qui compte 303 matchs, 4 titres de champion et une Coupe avec Anderlecht.