Hein Vanhaezebrouck lance le duel européen et donne des nouvelles de sa star

Ce jeudi, La Gantoise accueille le club slovaque du MSK Zilina dans le cadre du 2e tour des qualifications pour la Conference League.

Hein Vanhaezebrouck, le coach de la Gantoise, a lancé ce duel - dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "C'est l'équipe la plus jeune d'Europe. La moyenne d'âge est d'environ 21 ans. Il s'agit donc d'une équipe très jeune, très bonne sur le plan tactique, qui pratique un football assez discipliné et très dynamique. Ils jouent également sur un terrain en gazon artificiel, ce qui n'est pas évident pour ceux qui n'y sont pas habitués. C'est un désavantage. Nous avons un terrain hybride, j'espère qu'il sera en bon état et que nous pourrons forcer une bonne position de départ."

La Gantoise aura encore besoin de renforts cet été. Ce que Vanhaezebrouck ne manque jamais de souligner. "Nous sommes toujours à la recherche d'un attaquant fort de la tête, mais nous avons trois attaquants sérieux qui marquent facilement. C'est donc ailleurs que nous avons le plus besoin (de renforts) pour l'instant. A d'autres postes, nous sommes beaucoup moins nombreux. Une plus grande concurrence et une meilleure qualité sont les bienvenues."

L'actualité de La Gantoise tourne également autour de son attaquant star, Gift Orban, cité sur le départ depuis plusieurs semaines. Vanhaezebrouck n'a bien entendu pas jeté de l'huile sur le feu à ce sujet. "Il est toujours avec nous. Il n'y a aucun signe que de nouvelles importantes devraient être à la une", a sobrement déclaré le T1 de La Gantoise.

Du point de vue des blessés, enfin : seul Depoitre sera absent. "Concernant Kandouss, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui (mercredi) car il est encore en retard. Il a commencé un peu plus tard. Il a également rejoint l'Union plus tard et ne s'entraîne que depuis quinze jours. Il sera sur le banc demain. Il reste à voir s'il est apte à monter au jeu, mais il n'est pas encore au niveau où il devrait être."