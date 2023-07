Après Noah Sadiki, un nouvel espoir d'Anderlecht rejoint un autre club de Pro League

Le Sporting d'Anderlecht pourrait perdre deux espoirs en moins de 24 heures. Comme révélé ce mercredi, le défenseur Noah Sadiki sera officiellement un joueur de l'Union Saint-Gilloise dans les prochaines heures.

Cet été, le Sporting a annoncé l'arrivée de deux buteurs : Kasper Dolberg et Luis Vazquez. Avec Benito Raman et Mario Stroeykens pouvant évoluer dans cette position, le poste d'attaquant de pointe devient saturé, d'autant qu'on ne sait toujours pas vraiment si Brian Riemer compte évoluer avec un ou deux attaquants.

Ces arrivées vont précipiter le départ d'un espoir de Neerpede, voulant accrocher des minutes en Jupiler Pro League après une belle saison avec les RSCA Futures : Lucas Stassin. Pisté par Westerlo depuis le début du mercato, l'avant-centre de 18 ans va définitivement s'engager en Campine. Un joli coup de Westerlo, qui poursuit son mercato plus qu'intéressant.

Stassin naar Westerlo. Here we go! 🥺 pic.twitter.com/77c12lX0DE