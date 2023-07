Buteur, Gift Orban réitère ses envies d'ailleurs

Pour son premier match européen de la saison, La Gantoise n'a fait qu'une bouchée du club slovaque du MSK Zilina (5-1). Emmanuel Gift Orban s'est distingué en ouvrant le score.

Dans sa réaction d'après-match, l'attaquant nigérian s'est montré exigeant avec lui-même. "Je ne suis pas très satisfait de mon match, car j'aurais pu marquer beaucoup plus de buts", a estimé Orban dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Je reste calme. Ce n'est que le premier match de la saison et j'ai déjà pu marquer, c'est bien. J'attendais aussi ce match avec impatience. J'aime ce club et il faut mouiller le maillot à chaque fois, même si c'est mon dernier match. Chaque match compte."

Auteur de premiers mois fantastiques sous le maillot de La Gantoise, Orban est cité sur le départ avec insistance. Ses envies de transfert, il ne les cache pas. "J'aime la Belgique, mais je veux aller dans un championnat plus prestigieux. Je veux juste acquérir plus d'expérience à un niveau plus élevé. Comme Jonathan David ? Je ne regarde pas les autres joueurs, j'essaie juste de tracer mon propre chemin. C'est mon travail de jouer au plus haut niveau possible."

Voilà qui est dit !