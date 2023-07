La déception était grande du côté du Sporting d'Anderlecht. Les joueurs de Riemer sont passés à côté et rentrent au Lotto Park avec une défaite dans les valises.

Killian Sardella, monté au jeu en seconde période, s'est exprimé au micro de DAZN ELeven et a livré son impression à propos de cette rencontre et comment il a vécu cette 7ᵉ défaite de suite d'Anderlecht contre l'Union.

"C'est une soirée compliquée. En première période, on s'est fait marcher dessus, surtout parce qu'on a manqué d'intensité. Cela allait mieux après la pause, mais ils ont dans leurs rangs des joueurs d'expérience qui ont su gérer le match. Et puis ce deuxième but nous fait mal."

À Anderlecht, on doit maintenant se poser des questions : "C'est l'incompréhension, du côté des joueurs, du staff, des supporters. On n'a rien créé en première période, on sait que c'est le premier match de la saison, mais nous aurions dû être présent. À la pause, le coach a ajusté quelques détails, mais nous avons voulu continuer avec notre philosophie. Il faut aussi dire que si on met le 1-1, c'est un autre match".