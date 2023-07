Pour l'Antwerp, c'est maintenant que le plus dur arrive...

La saison 2022-2023 fut celle de l'Antwerp. L'ambitieux club anversois a enfin retrouvé les sommets, raflant tout sur son passage. Mais c'est maintenant que le plus dur arrive...

La saison dernière : le très grand retour au premier plan

Après une saison 2021-2022 assez compliquée - ne vous laissez pas tromper par leur participation aux Play-offs 1 -, l'Antwerp a enclenché la vitesse supérieure et s'est donné les moyens pour retrouver les sommets du football belge. Exit Brian Priske, welcome Mark van Bommel. Le club a également recruté des joueurs qui seront décisifs tout au long de la saison, tels qu'Alderweireld et Janssen.

Après un retentissant 27/27 en entame de championnat, le Great Old a tenu le rythme, s'assurant une place dans les Champion's Play-offs. Une victoire en Coupe de Belgique - idéale pour lancer leur sprint final - plus tard, les Anversois sortiront finalement vainqueurs d'un chassé-croisé mémorable, grâce à un but d'anthologie de leur capitaine, Toby Alderweireld.

Le mercato : le calme plat, ou presque

Après une telle saison, l'Antwerp veut - à raison - calmer ses dépenses et tenter de garder le même effectif. Pour l'instant, cela est bien parti : Calvin Stengs, qui était prêté par Nice, est à noter au rang des grandes pertes. Très important en seconde partie de saison, le milieu de terrain néerlandais est parti au Feyenoord.

En outre, William Pacho, impérial en défense centrale la saison dernière, a rejoint Francfort pour 9 millions d'euros. Comme prévu, le prêt de Mandela Keita, jugé trop cher, ne débouchera pas sur un achat. Le club a également vu des joueurs comme Faris Haroun et Viktor Fischer raccrocher les crampons.

Enfin, Koji Myoshi, Pieter Gerkens et Alexis De Sart, dont l'importance a grandement diminué la saison dernière, ne joueront plus pour l'Antwerp. Dwomoh a été prêté au RWDM.

Le dossier Jean Butez fait actuellement beaucoup parler de lui. Le gardien a réalisé une saison 2022-2023 de très haut niveau, gardant ses cages inviolées à 20 reprises en 40 rencontres de championnat. Il ne cache pas ses envies de départ, lui qui est cité en Angleterre et en Italie. "Mais une année supplémentaire à l'Antwerp, ça ne serait pas mal non plus", avait récemment temporisé Butez.

Du point de vue des arrivées, l'Antwerp a fait le pari de recruter le jeune attaquant George Ilenikhena (16 ans), arrivé d'Amiens pour 6 millions d'euros. Jacob Ondrejka, ailier droit suédois, débarque quant à lui d'Elfsborg.

En résumé, on peut dire que l'Antwerp a déjà bien dégraissé, et que cela devrait continuer concernant certains excédentaires (Frey, Verstraete, Dessoleil). Le plus important est que l'équipe garde sa colonne vertébrale, et soit pourquoi pas encore renforcée par quelques nouveaux éléments.

Des ambitions claires

Comme on a pu en témoigner lors de la récente victoire en Supercoupe face à Malines, l'Antwerp veut asseoir sa domination sur le football belge. Plutôt que celui dépensier, Paul Gheysens et sa bande ont fait celui - logique - de la continuité.

Garder Mark van Bommel, qui a fait un travail colossal depuis son arrivée, était la priorité. Au vu de la dernière saison réalisée, de la profondeur et de la qualité de l'effectif, l'Antwerp a tout pour encore jouer les premiers plans cette saison.

Le club a déjà les yeux rivés sur la fin du mois d'août, avec un barrage importantissime pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Comme on le sait très bien en football, le plus dur n'est pas d'arriver au sommet. C'est d'y rester...