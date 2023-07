Alexander Blessin, des débuts rêvés : "C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour nous"

Pour son premier match officiel à la tête de l'Union Saint-Gilloise, Alexander Blessin s'est offert le scalp du Sporting d'Anderlecht (2-0).

Emu après cette première victoire, qui plus est face à un rival historique, le coach allemand a livré sa vision de la rencontre en conférence de presse.

"L'équipe a fourni une très bonne première mi-temps. Au niveau de notre comportement, de notre manière de presser. Cela a bien marché, et je ne veux pas parler d'un joueur en particulier parce que cela a été un travail d'équipe. Nous avons eu de bonnes occasions pour marquer le deuxième but."

En fin de match, alors que l'Union contrôlait totalement le match, Anderlecht a failli égaliser. "Il y a eu quelques situations stupides dans les 5 dernières minutes. Nous avons eu un problème derrière, où nous avons perdu deux fois le ballon. Nous savons qu'Anderlecht est très bon en termes offensifs, donc cela était un problème."

"Notre seconde mi-temps était différente. Anderlecht a montré plus de qualité et de force athlétique, et a plus poussé pour égaliser. Mais j'ai seulement vu deux occasions en première mi-temps, et deux en seconde. Pour le reste, nous avions tout sous contrôle. Je suis satisfait. C'est toujours bien de commencer avec une victoire, mais ce n'est que trois points", a continué le coach de l'Union.

Arrivé dans une équipe en pleine reconstruction, Blessin a du faire confiance à des joueurs présents depuis un certain temps au sein de l'effectif. "C'est évidemment difficile de s'adapter (aux départs). J'ai clairement dit aux gars qui étaient présents depuis deux ans qu'ils devaient prendre plus de responsabilités et que les nouveaux joueurs devaient se montrer. Que l'équipe termine 2e puis 3e (les années précédentes), peu importe. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour nous."