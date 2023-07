Quinoa et marchés bios : quand l'Union joue la carte de la dérision après la victoire contre Anderlecht

En fin de rencontre, une altercation a éclaté entre Jan Vertonghen et Gustaf Nilsson suite à une intervention un peu musclée du défenseur anderlechtois. Les deux joueurs ont été avertis par Mr Vandriessche.

Les images ont été commentées avec ironie ce samedi par le compte Twitter de l'Union Saint-Gilloise : "Quand tu vas au marché bio zéro déchet local après avoir fêté toute la nuit ta septième victoire consécutive contre Anderlecht, et qu'on t'annonce qu'il n'y a plus de quinoa", lit-on ainsi.

Un beau clin d'oeil aux clichés réguliers entourant l'USG, vue comme un club "de bobos" par ses voisins anderlechtois...

When you go to your local net zero waste bio market after celebrating a 7th consecutive victory against Anderlecht all night long… And they tell you there's no quinoa left. 😡😅 pic.twitter.com/Csd09ekNPH