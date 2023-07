Youri Tielemans évoque la clef du succès à Villa... et un éventuel projet futur

Youri Tielemans était l'une des recrues vedettes d'Aston Villa cet été. Le Diable Rouge s'est exprimé dans le Daily Mail, évoquant le secret de sa réussite chez les Villains.

Youri Tielemans a un sacré défi devant lui : faire oublier sa saison loupée avec Leicester City, et devenir la plaque tournante de l'entrejeu d'Aston Villa. Un transfert que certains voyaient comme une petite déception, alors que Tielemans était cité à Manchester United ou Arsenal par le passé, mais le Belge ne pense pas en ces termes.

"Le coach (Unai Emery) a été l'une des grandes saisons de ma venue, car quand je lui ai parlé, il m'a expliqué son projet, comment il me voit m'intégrer à l'équipe, au jeu", explique Youri Tielemans au Daily Mail. "Et vraiment, je sens l'amour et la confiance du coach, et en tant que joueur, c'est ce dont vous avez besoin".

La MLS ? Pourquoi pas

Cette confiance avait désespérément fui Tielemans ces dernières saisons, en club comme en sélection. "Il n'en faut pas beaucoup, franchement, de la part de votre manager, de vos équipiers, des supporters. Et après cela, il reste à bien performer, évidemment".

© photonews

C'est donc une toute autre histoire qui commence pour l'ancien d'Anderlecht. "L'ambiance est vraiment positive, tout le monde est positif et a hâte du début de la saison", se réjouit Tielemans. "Et c'est pour ça que je suis venu ici, car il y a une vibe positive autour de l'équipe".

Enfin, comme il n'a que 26 ans, Youri n'a pas encore envisagé de destinations exotiques, mais il garde un oeil intéressé sur le projet de la MLS, aux USA. "Je viens d'arriver à Aston Villa (rires) ! Je ne pense pas vraiment à autre chose. Mais si la ligue se développe bien, il faut laisser les portes ouvertes. On verra dans le futur, on ne sait jamais".