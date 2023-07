La meilleure défense, ben c'est la défense

Depuis le début de cette saison, même en amical, le Standard encaisse trop, beaucoup trop. Cela doit changer, et Carl Hoefkens doit trouver la bonne formule.

8 buts encaissés en 5 matches, c'est beaucoup trop. Encore plus lorsqu'on sait qu'il y en a eu 4 encaissés contre le RWDM, encore 2 contre Metz et même Sprimont y avait été de son petit but contre Les Rouches. Cela peut paraître anodin, mais c'est trop.

Ce dimanche, sur la pelouse de STVV, un but a une nouvelle fois été encaissé, et si les attaquants limbourgeois avaient été plus concrets, l'addition aurait pu être plus salée. Pire, des tribunes, on avait l'impression que la défense liégeoise pouvait craquer à n'importe quel moment. Comme le dit très bien Arnaud Bodard après la rencontre : "Nous aurions dû garder le zéro derrière, nous serions alors revenus avec un point."

On le sait, le Standard post-Deila est en reconstruction, et cette reconstruction passe d'abord par une solidité défensive qui devra être retrouvée. Cela concerne non seulement le gardien et sa défense, mais aussi et surtout les milieux de terrain lors des pertes de balle et les transitions défensives. Tout le monde court partout, et sans communiquer, et cela laisse d'énormes espaces, surtout dans les couloirs.

Certains ont aussi manqué d'agressivité ce dimanche, et d'une saine agressivité. Les Canaris pouvaient souvent relancer calmement après la récupération de la balle, et trouvaient assez facilement soit un appui, soit la profondeur. Cela démontre un manque au niveau du contre-pressing. Cela fait pas mal de points de travail pour Carl Hoefkens et ses hommes. L'Union, c'est déjà vendredi.