Officiel : fumée blanche au Club de Bruges

Comme annoncé depuis quelques jours, Nordin Jackers a été officiellement prêté cette saison au Club de Bruges. Le portier belge, âgé de 25 ans, a été loué par les Blauw en Zwart en provenance d'OHL.

Jackers arrive avec un rôle de remplaçant du gardien titulaire, Simon Mignolet. Le Club devait trouver un deuxième gardien après le départ de Senne Lammens vers l'Antwerp et la blessure de Josef Bursik.

Formé à Genk et passé à Beveren, Jackers avait signé à l'été 2022 à OHL. Sous les couleurs louvanistes, il n'a pas encore joué de rencontre, étant barré par Valentin Cojocaru.

A new 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐢𝐞 has entered the building. Welcome, Nordin Jackers! 🧤