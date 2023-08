Carl Hoefkens identifie les besoins du Standard après la défaite à Saint-Trond

Satisfait de certaines choses, l'entraîneur du Standard a pointé les axes de progression des Rouches, notamment dans la construction du jeu.

Tout n'était pas à jeter, mais le Standard a concédé la première défaite de sa saison le week-end dernier sur la pelouse de Saint-Trond, en ouverture de cette cuvée 2023-2024 de la Jupiler Pro League.

Deux jours avant de défier l'Union Saint-Gilloise, Carl Hoefkens était présent en conférence de presse et s'est notamment exprimé sur les axes de progression des Rouches, surtout dans la construction du jeu.

"Nous devons identifier les moments où nous devons chasser un but et ceux où nous devons évoluer plus prudemment. Il faut créer plus d'occasions, évidemment. Contre Saint-Trond, nous avons été solides défensivement mais à la récupération, on perdait le ballon trop vite et on ne parvenait pas à construire. Cela ressemblait à une partie de ping-pong, je n'aime pas ça."

Des ajustements qui devront être faits dès ce vendredi, contre l'Union. "Je n'aime pas me projeter trop rapidement sur un résultat. Naturellement, l'objectif sont les trois points, comme dans chaque rencontre de football. Mais lors de certains matchs, quand on regarde le scénario, un partage n'est pas toujours mauvais à prendre. Il m'est impossible de m'exprimer là-dessus pour le moment" a conclu Carl Hoefkens.