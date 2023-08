Direction l'Angleterre pour ce joueur passé par la Belgique

Musaba, 22 ans, quitte définitivement Monaco. Le joueur rejoint officiellement Sheffield Wednesday, équipe de Championship (D2 anglaise).

Recruté par Monaco en 2020 en provenance de Nimègue, Musaba avait été prêté dans la foulée au Cercle de Bruges pendant une saison.

Sous les couleurs Groen en Zwart, il avait pris part à 31 rencontres, marquant 6 buts et délivrant 3 assists.

✍️ Anthony Musaba has joined us on a permanent deal from @AS_Monaco!#swfc pic.twitter.com/zu16j245pr