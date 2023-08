"Sclessin va prendre feu ce vendredi"

Ce vendredi (20h45), Carl Hoefkens fera sa première à domicile en tant que coach du Standard. Dans un Sclessin en ébullition blanc, les Rouches espèrent inverser la vapeur après leur défaite inaugurale face au STVV et prendre le meilleur sur l'Union.

C'est un Carl Hoefkens déterminé qui s'est présenté ce jeudi devant la presse. Après ses débuts peu évidents à la tête du Standard et une défaite (1-0) sur la pelouse du Stayen face à Saint-Trond, l'ancien de Bruges veut définitivement lancer sa saison, par une victoire face à l'Union.

Malgré la défaite du week-end dernier, Hoefkens a retenu du positif. "Je ne veux pas parler de réaction car j’étais content de notre prestation, on a joué avec beaucoup de jeunes. De plus, un déplacement en Pro League est toujours un exercice compliqué", a-t-il déclaré dans des propos relayés par la RTBF.

Questionné sur le mercato du Standard, Hoefkens a laissé entendre que de nouveaux transferts étaient souhaités. "C’est nécessaire, on a besoin de nouveaux joueurs. Mais ce n’est pas le plus important pour moi, je sais que tout le monde travaille dur de ce côté-là au Standard. Tandis que de mon côté, je me focalise sur les joueurs à disposition. Du changement dans mon 11 ? Je ne veux pas communiquer l’équipe mais c’est possible qu'il y ait des changements parce que je suis satisfait de tous mes joueurs."

Ce sera aussi la grande première d'Hoefkens devant le public de Sclessin. "J’ai vraiment hâte de jouer ce match et de voir nos supporters pour la première fois. A Saint-Trond, les supporters ont chanté du début à la fin, et même après le match. Je sais que le stade va prendre feu vendredi. Les supporters sont derrière nous, a nous d'y répondre", a lancé Hoefkens au micro de Sporza.