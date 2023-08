🎥 Auteur d'un hat-trick en 25 minutes, Maxime Lestienne affiche des statistiques à peine croyables à Singapour

Maxime Lestienne est dans la forme de sa vie Ă Singapour. Hier soir, il s'est encore offert un festival avec les Lion City Sailors.

Pour sa première dans le championnat de Singapour, Maxime Lestienne avait déjà fait fort avec 12 buts et 25 assists en 25 matchs la saison passée. Difficile de faire mieux ? Que du contraire pour le Mouscronnois qui gardait encore une certaine marge par rapport au niveau de la compétition.

Contre les Tampines Rovers, troisièmes du classement, Lestienne a inscrit trois buts entre la 10e et la 35e minute, de quoi déjà plier la rencontre. L'ancien Ostendais Richairo Zivkovic a également participé à la fête avec un doublé (2-5).

Pour Lestienne, il s'agit là de son 23e but de la saison...en 22 matchs. Passer la barre d'un but par match est déjà exceptionnel, d'autant plus qu'il compte également 19 assists. Il ne compte que trois rencontres sans but ni assist, trois rencontres perdues par son équipe. Malgré cela, il ne compte que deux buts d'avance sur son dauphin au classement des buteurs, même si ce dernier ne compte "que" six assists.