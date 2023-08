Carl Hoefkens frustré : "On manque de maturité et d'intelligence footballistique"

Inexistant offensivement, le Standard a été logiquement battu par l'Union ce vendredi soir. Une deuxième défaite consécutive, sans marquer de but, qui a frustré Carl Hoefkens.

Le Standard ne rassure toujours pas. Contre l'Union, les Rouches ont été très logiquement défaits, à tel point que le score aurait pu être bien plus sévère sans les multiples parades d'Arnaud Bodart. Après la rencontre, c'est un Carl Hoefkens évidemment déçu qui tiré le bilan.

"La qualité était insufisante, avec et sans ballon. Je n'ai pas reconnu mon équipe ce soir. Pendant la semaine, je vois mes joueurs grandir et progresser quotidiennement. Je n'ai malheureusement rien vu de tout cela aujourd'hui, bien que l'Union ait fait un très bon match" regrette l'entraîneur du Standard.

Malgré un bon premier quart d'heure, le matricule 16 a perdu pied après l'ouverture du score unioniste et l'exclusion de William Balikwisha. "Le carton rouge ? Je n'avais pas l'impression que ces deux fautes méritait une exclusion. Cependant, c'est aussi un petit peu notre faute. On aurait dû être plus en colère et plus intelligents. Il y a trop de moments où l'on manque de maturité et d'intelligence footballistique" poursuit Carl Hoefkens.

"On doit tous regarder dans le même sens. Les joueurs doivent en être conscients, mais cela ne doit pas freiner le dévelopement de l'équipe. Le match de la semaine prochaine à Charleroi sera difficile, nous devons nous y préparer" a conclu le T1 liégeois.