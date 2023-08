Un ancien coach d'Anderlecht dézingue le club : "Un contenu de D1B"

Anderlecht ne convainc pas grand monde ces derniers mois. Aad De Mos, ancien coach des Mauves, est consterné de ce qu'il voit.

Quand on parle de palmarès au plus haut niveau belge en tant qu'entraîneur, Aad De Mos est une vraie référence. Champion d'Europe avec le KV Malines en 1988, il a ensuite dirigé le Sporting d'Anderlecht de 89 à 92, remportant un titre de champion de Belgique.

Aujourd'hui analyste, le Néerlandais a eu des mots très durs pour Anderlecht dans De Zondag. "La conclusion que l'on peut tirer des derniers mois, c'est qu'on a confié la direction du RSCA aux mauvaises personnes. Fredberg et Riemer sont trop courts pour le haut niveau", assène Aad De Mos.

"On voit maintenant que tactiquement, ça ne marche vraiment pas. L'emballage reste attrayant - ça reste Anderlecht ! - mais niveau contenu, c'est digne de la D1B", continue l'ancien coach du RSCA. Des mots durs, et un pronostic négatif pour le match de ce dimanche : "L'Antwerp bat cet Anderlecht 9 fois sur 10. Mark Van Bommel saura comment approcher ce match. Et avec un 0/6, tu serais déjà sous pression...".