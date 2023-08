Le Standard tient enfin son buteur, qui arrive d'un autre club de 777 Partners

C'était assez évident vendredi : le Standard a besoin de renforts. Était-ce en pointe ? Difficile à dire, mais voilà un nouveau buteur à Sclessin.

À peine évoquée, déjà confirmée, voilà ce qu'aura été la rumeur Wilfried Kanga (25 ans) au Standard de Liège. Le club a officialisé ce lundi en début de soirée l'arrivée de l'attaquant ivoirien, prêté jusqu'au terme de la saison par le Hertha Berlin, autre club de la "galaxie" 777 Partners, rappelons-le.

Formé en partie au PSG, Kanga est ensuite passé par Angers (36 matchs) et Kayserispor, en Turquie (15 matchs, 3 buts). C'est aux Young Boys que Wilfried Kanga va exploser, inscrivant 19 buts en 45 matchs avant de rejoindre le Hertha Berlin l'été dernier.

Le directeur sportif du Standard, Fergal Harkin, s'exprime ainsi sur l'arrivée du nouveau buteur Rouche : "Wilfried est un attaquant grand, puissant et rapide qui va nous apporter une plus grande variété d’options au niveau offensif. Son expérience et son agressivité positive seront des atouts supplémentaires pour l’équipe".