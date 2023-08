Un transfert très surprenant se précise à Anderlecht, depuis le grand rival !

La nouvelle avait surpris tout le monde : Mats Rits serait très proche d'Anderlecht. Et pourtant, cela se confirme.

Mats Rits (30 ans) pourrait bien quitter le Club de Bruges pour le grand rival, le RSC Anderlecht. Cette drôle de rumeur a surgi cet après-midi, et elle semble de plus en plus concrète, alors que le milieu de terrain brugeois n'a plus qu'un an de contrat au Jan Breydel.

Le Nieuwsblad annonce ce lundi soir qu'un accord entre Rits et le Sporting serait proche, et que le FC Bruges aurait désormais accepté de négocier. L'accord concernerait un contrat de 3 saisons, et Bruges ne devrait a priori pas demander une somme exorbitante (Rits est estimé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt mais le RSCA peut raisonnablement espérer débourser moins).

Le média néerlandophone affirme même qu'il serait surprenant que Mats Rits fasse partie du groupe brugeois cette semaine pour les préliminaires de la Conference League. En cas de départ vers le rival, nul doute que les supporters des Blauw & Zwart seraient surpris tant Rits "incarne" les valeurs brugeoises depuis sa signature en 2018 depuis Malines.

En cinq saisons, Mats Rits a disputé 197 matchs pour le Club de Bruges, inscrivant 35 buts et délivrant 27 assists. Un renfort de choix pour l'entrejeu brugeois, capable à la fois de jouer les râtisseurs, les relayeurs et les infiltrateurs.