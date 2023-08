Officiel : La Gantoise réalise un beau coup

La Gantoise poursuit son mercato estival. Les Buffalos viennent d'officialiser le retour d'un joueur passé par ses équipes de jeunes.

Comme on dit souvent dans ces cas-là, il ne manquait plus que l'officialisation : Noah Fadiga est bel et bien de retour à La Gantoise.

L'arrière droit de 23 ans, fils de Khalilou Fadiga, était sans club depuis la fin de son aventure avec le Stade Brestois. Le joueur avait vu sa licence être retirée par la FFF suite à la détection de problèmes cardiaques. Entre-temps, des examens complémentaires ont montré qu'il n'avait pas à craindre pour la suite de sa carrière.

Pisté par plusieurs écuries européennes et belges, Fadiga a signé un contrat de trois saisons à La Gantoise, club dans lequel il avait entamé sa formation.