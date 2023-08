Les dessous de l'offre d'un cador européen pour Johan Bakayoko

Le PSV a reçu un appel de Paris pour Johan Bakayoko. L'intérêt de la capitale française s'est manifesté dès l'hiver dernier et le PSG a même fait une offre pour le Diable Rouge. Le PSV a refusé une indemnité de transfert pouvant atteindre 15 millions d'euros, mais Bakayoko est toujours dans le collimateur de Paris. Naples serait également intéressé par l'attaquant. Bakayoko a toutefois exprimé son désir de rester au PSV cette saison.

Depuis le début de la saison, Bakayoko fait la pluie et le beau temps au PSV, aux côtés de Noa Lang. Il en est à deux passes décisives en deux rencontres.

Nav geruchten: PSG heeft niet lang geleden een keer voorzichtig geïnformeerd naar Teze. Meer nu niet en ze hebben zich ook niet bij PSV gemeld. Bakayoko staat in Parijs al tijden op de radar, dat is bekend. Deze week gaf hij zelf aan dit seizoen in Eindhoven te blijven.