Kamal Sowah au Standard : pourquoi ça coince ?

Le milieu de terrain offensif du Club de Bruges est l'une des cibles du Standard. Mais à ce jour il n'y a toujours aucun accord. Qu'est-ce qui coince ?

On en parlait il y a quelques semaines. Kamal Sowah, actuellement joueur du Club de Bruges et ancien joueur de Leicester et de OHL, était cité au Standard. Il était ciblé pour apporter de la créativité chez les Liégeois, qui ont bien besoin d'allant offensif.

Mais depuis, silence radio. Du coup, qu'est-ce qui coince ? Sans surprise, le problème se situe au niveau financier. En effet, si le Club pourrait prêter gratuitement Sowah (qui ne pourrait dès lors pas affronter le Club), les Brugeois veulent que le Standard prenne à sa charge au moins 60% du salaire du Ghanéen.

Or, les Liégeois en sont pour le moment incapables. La cause ? Les joueurs pour le moment sous contrat qui n'ont plus d'avenir au club : Laifis, Dragus, Van Damme et Perica. Si un ou plusieurs de ces joueurs ne sont plus sous contrats d'ici à la fin du mercato, il y aura alors une possibilité de conclure le prêt de Sowah.