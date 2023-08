La fin des départ à l'Union ? Blessin révèle les dessous du mercato au Parc Duden

Alexander Blessin, l'entraîneur de l'Union SG, a vu partir deux autres joueurs, Bart Nieuwkoop et Senne Lynen. Nieuwkoop est parti pour le Feyenoord et Lynen a été transféré au Werder. Blessin dit qu'il n'est pas inquiet à l'Union.

Blessin réagit à l'exode absolu à l'Union, le club ayant déjà vu neuf joueurs partir pendant la période de transfert. "Le conseil d'administration était prêt à voir partir de nombreux joueurs et il me l'a dit très ouvertement avant que je signe ici. Je pense également que personne ne partira maintenant, mais on ne sait jamais dans le football", déclare Blessin dans Het Nieuwsblad.

Blessin affirme que les supporters de l'Union peuvent s'attendre à de nouvelles forces dans la sélection de l'Union. Blessin n'a pas voulu commenter spécifiquement l'intérêt de l'Union pour Mats Rits du Club de Bruges. "Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura certainement d'autres joueurs qui rendront notre équipe meilleure, donc je ne suis pas nerveux. Je comprends que les fans soient un peu nerveux, mais il y a vraiment un travail acharné en coulisses", a conclu Blessin.

Les supporters de l'Union peuvent donc se réjouir. En plus des bons résultats positifs en ce début de saison, il semble que le club avance dans la bonne direction.