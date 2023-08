🎥 Des débuts à 15 ans et un assist à la De Bruyne : Konstantinos Karetsas délivre sa carte de visite en D1B

La reprise de la D1B est l'occasion de voir à l'oeuvre une nouvelle levée de jeunes talents belges. Comme souvent, la relève du KRC Genk s'annonce plus qu'intéressante.

Cette après-midi, les U23 de Genk ont repris la D1B en l'emportant 1-0 contre Waasland Beveren. Le seul but de la rencontre a été inscrit peu après le quart d'heure de jeu par Kelvin John. Mais le buteur du jour a été éclipsé par l'assist de son pourvoyeur Konstantinos Karetsas.

Agé de 15 ans, 8 mois et 25 jours, Karetsas n'a que 14 jours de plus que Nunzio Engwanda qui est devenu hier le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l'histoire du football belge. Mais là où Engwanda a connu sa première défaite avec les jeunes d'Anderlecht, Kartsas a connu des débuts plus heureux.

En plus d'être décisif, son assist pour Kelvin John est tout simplement génial. Une vision du jeu digne de Kevin De Bruyne, une passe qui casse deux lignes : son premier caviar à l'échelle professionnelle vaut le détour. Un échantillon de l'équipe nationale U16 belge qui s'annonce truffée de talents.