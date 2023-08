Déjà un but pour Jérémy Doku dès le premier match de Ligue 1 !

Jérémy Doku est toujours un joueur du Stade Rennais, et les spectateurs du Roazhon s'en réjouissent. Le Diable Rouge a déjà marqué pour son premier match de la saison.

Rennes recevait le FC Metz pour ce premier match de la saison en Ligue 1, et les Bretons ont déroulé face aux Lorrains. Une large victoire (5-1) face à Mikautadze et ses coéquipiers, avec un certain Jérémy Doku au tableau d'affichage.

Le Diable Rouge a fait le break à la 67e minute, inscrivant le 3e but de ses couleurs. Un premier but de la saison, déjà, pour Doku qui en avait inscrit 6 en Ligue 1 la saison passée. Reste à voir s'il restera à Rennes, lui que l'on commence à citer en Angleterre notamment.

Notons que le 4e but rennais a été inscrit par l'ancien de La Gantoise et Belgo-Marocain Ibrahim Salah, qui a récemment opté pour l'équipe nationale marocaine.