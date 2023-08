Après Sadiki et Stassin, Marco Kana pourrait à son tour aller chercher du temps de jeu ailleurs en Pro League

Si les transferts de Rits et Delaney se confirment, le milieu de terrain deviendrait surpeuplé à Anderlecht. Ce qui pousserait Marco Kana vers la sortie.

Mats Rits et Thomas Delaney en approche, Justin Lonwijk déjà arrivé, Amadou Diawara et Majeed Ashimeru et Théo Léoni toujours là : le milieu de terrain d'Anderlecht commence à afficher complet, surtout si les transferts de deux premiers cités se réalisent dans les prochaines heures.

De quoi obscurcir encore un peu plus les perspectives de temps de jeu de Marco Kana. Si le produit de Neerpede est monté pour le dernier quart d'heure à Saint-Trond ce dimanche, il devrait quitter temporairement le Lotto Park pour enchaîner les rencontres.

Selon La Dernière Heure, Kana est sur le point d'être prêté à Westerlo pour retrouver Jonas De Roeck, qu'il a bien connu en U21. Si cela se confirme, Kana et Stassin s'apprêtent à vivre un Anderlecht - Westerlo particulier dimanche prochain.