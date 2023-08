L'Union a un "espion" pour son match européen : "On m'a déjà posé beaucoup de questions !"

Lors du tirage européen de l'Union, un homme espérait peut-être tirer le FC Lugano : Cameron Puertas. L'Hispano-Suisse connaît en effet bien le championnat helvète et pourra donner des conseils à ses équipiers !

Cameron Puertas est né à Lausanne et y a fait toutes ses classes, avant de disputer plus de 100 matchs pour Lausanne Sport jusqu'à sa signature à l'Union Saint-Gilloise en janvier 2022. Le tirage européen de l'USG, c'est donc du pain bénit pour lui, qui va pouvoir retrouver son public.

"Je suis très content, bien sûr. Au début, je me suis dit que Lugano, c'était à 4h de chez moi à Lausanne, donc que ça ne changeait pas grand chose par rapport à la Belgique", rigole Puertas. "Mais la rencontre se disputera à Genève, c'est à 45 minutes de la maison. Ca va permettre à la famille et aux amis de venir".

Une occasion pour Cameron Puertas, en grande forme, de se montrer. "J'espère pouvoir leur montrer qu'on a de la qualité en Belgique. J'ai eu pas mal de demandes de tickets, oui (rires). C'est un beau tirage, la cerise sur le gâteau pour moi, après, le plus important sera de se qualifier".

Et Alexander Blessin a donc un espion de luxe pour préparer cette rencontre. "On m'a déjà posé pas mal de questions et j'ai donné mon avis au coach et à mes équipiers... maintenant, je ne veux pas dire de bêtises non plus donc je n'en ai pas trop dit (rires)". L'Union reçoit Lugano le 24 août prochain, au Lotto Park, avant de se rendre à Genève le 31 août pour le match retour.