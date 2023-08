Officiel : Mats Rits signe à Anderlecht

La nouvelle semblait se confirmer ces dernières heures : Mats Rits quitte le Club de Bruges et rejoint le RSC Anderlecht.

C'est la fin d'une petite saga. Alors qu'Anderlecht s'était lancé à la poursuite de Mats Rits, le milieu de terrain avait également vu l'Union Saint-Gilloise s'intéresser à son profil.

Anderlecht se sera finalement montré plus convaincant que son rival bruxellois. En théorie, c'est un joli coup réalisé par la bande à Jesper Fredberg, qui recrute un joueur expérimenté et désireux de se relancer.

Comme annoncé, Rits signe un contrat portant sur trois saisons. "Je signe ici aujourd'hui avec un très bon sentiment et avec le désir d'apporter quelque chose à l'équipe. C'était un choix facile pour moi et c’est le bon moment pour choisir ce projet. J'ai immédiatement ressenti une grande confiance de la part de la direction du RSC Anderlecht et je crois fermement en la vision sportive claire de la direction du club", a déclaré le joueur de 30 ans sur le site du RSCA.