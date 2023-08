Roméo Lavia, un échec "ridicule et embarrassant" pour Liverpool

Roméo Lavia va rejoindre Chelsea, malgré une dernière tentative désespérée de Liverpool d'attirer le Diable Rouge. Jamie Carragher n'en revient pas.

Liverpool va se réveiller avec la gueule de bois cette semaine. Les Reds ont vu deux pistes prioritaires leur filer sous le nez : Moises Caicedo, qu'ils ont tenté de subtiliser alors que le joueur souhaitait rejoindre Chelsea, et... Roméo Lavia, qui ne demandait qu'à rejoindre Liverpool mais ira finalement aussi à Chelsea.

"Cet été de Liverpool est une blague absolue, un vrai bordel, c'est embarrassant", assène Jamie Carragher sur Sky Sports. L'ancien des Reds n'en revient pas que Liverpool ait pu passer à côté de son mercato de cette façon. Le dossier Lavia est symptomatique, selon lui.

"Ils ont offert 60 millions (de livres, nda) pour Lavia alors qu'ils refusaient d'en mettre 50 il y a 4 ou 5 jours. Les gens savent qu'ils sont désespérés", pointe Carragher. "Et leur problème, c'est qu'ils savent qu'ils doivent renforcer le milieu de terrain depuis août... 2022. Il y a un an !". Sauf ultime revirement de dernière minute (cette fois improbable), Roméo Lavia sera un joueur des Blues et pas des Reds cette semaine.