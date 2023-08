Un Brugeois sur le départ, direction l'Argentine

Ce joueur ne semble pas entrer dans les plans de Ronny Deila et va s'en aller en Argentine.

Eder Balanta, milieu défensif du Club de Bruges, ne semble pas entrer dans les plans de Ronny Deila. Le Colombien, qui est arrivé au Club en 2019, n'a toujours pas disputé la moindre minute cette saison sous la direction de l'ancien coach du Standard.

Pire encore, il n'a plus joué avec le Club depuis...le 8 janvier 2023 lors de la déroute du Club à Genk Scott Parker était toujours l'entraîneur des Gazelles.

Les voyants sont donc au vert pour un départ. Et il prendrait la direction de l'Argentine et du club d'Independiente pour être plus précis. Ces derniers opteraient pour une location en prenant, en grande partie, en charge le salaire du joueur.