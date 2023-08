Edward Still veut rapatrier un Carolo à Courtrai

En grande difficulté, le KV Courtrai cherche encore des renforts pour entrevoir un petit peu plus sereinement une saison qui s'annonce déjà difficile. Edward Still a recommandé le profil de son ancien protégé, Stelios Andreou.

Edward Still vit un début de saison très difficile avec le KV Courtrai. L'ancien entraîneur de Charleroi et d'Eupen le savait : un grand chantier l'attendait en Flandre occidentale, et il n'est pas déçu.

Après trois journées, le KVK est lanterne rouge de Jupiler Pro League et est la seule équipe à ne pas encore avoir inscrit le moindre point. Le temps presse pour les Courtraisiens, qui ont jeté leur dévolu sur un défenseur du Sporting Charleroi.

En effet, Sacha Tavolieri annonce qu'Edward Still a recommandé et validé le profil de Stelios Andreou, qui entame sa troisième saison au Mambourg. L'arrière central chypriote (21 ans), international à cinq reprises, a disputé 49 rencontres avec les Zèbres.