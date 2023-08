Ils seront observés de près

Lawrence Visser sera l'arbitre d'OHL - Antwerp et Jasper Vergoote sifflera Standard - Cercle. Wim Smet devra diriger le duel entre le KV Mechelen et Union SG. Jonathan Lardot sera au Lotto Park pour Anderlecht - Westerlo.

Kevin Van Damme sera au sifflet du choc entre Genk et le Sporting de Charleroi. Voici les nominations.

