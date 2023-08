Officiel : après le départ surprise de Mancini, voici le nouveau sélectionneur de l'Italie

Après avoir conquis le titre de champion d'Italie, Luciano Spalletti a décidé de prendre du repos et de quitter son poste d'entraîneur du Napoli. Le technicien de 64 ans souhaitait prendre une année sabbatique. Mais il a finalement accepté de venir à la rescousse de la Squadra Azzurra.

L'Italie a en effet perdu son sélectionneur, Roberto Mancini, qui a claqué la porte "pour raisons personnelles" la semaine passée à la surprise générale... avant de s'engager à la tête de l'Arabie Saoudite. À un an de l'Euro 2024, les champions d'Europe en titre se retrouvaient dans l'embarras.

La fédération italienne a officialisé la signature de Luciano Spalletti jusqu'en 2026, après la prochaine Coupe du Monde. L'ancien coach du Napoli et du Zenit débutera en septembre, par des rencontres face à la Macédoine du Nord et l'Ukraine.

