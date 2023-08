"Au début, la direction ne voulait pas me laisser partir" : Teddy Teuma révèle les dessous de son départ de l'Union Saint-Gilloise

Après quatre ans sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, Teddy Teuma a décroché un transfert à Reims. Le Français n'a pas été retenu contre son gré vu les services rendus au club.

Si le transfert de Teddy Teuma a fini par défrayer la chronique par les bonus surréalistes négociés par la direction de l'Union Saint-Gilloise, l'opération a fini par se réaliser dans un climat plus ou moins serein. Surtout si l'on compare avec toutes les péripéties rencontrées par Casper Nielsen l'été dernier.

Après 164 matchs sous la vareuses unionistes, Teuma est reconnaissant envers son ancienne direction : "Cela s’est déroulé plus facilement que prévu. Je pense que la direction de l’Union a appris de ses erreurs du passé et n’a pas agi comme elle avait pu le faire l’été dernier" déclare le milieu de terrain dans une interview accordée à La Dernière Heure.

A 29 ans, il sait que l'occasion de signer un premier contrat en Ligue 1 ne se serait sans doute pas représentée : "Au départ, l’Union ne voulait pas me laisser partir mais j’ai expliqué qu’une nouvelle page s’ouvrait à moi et que j’avais besoin d’aller découvrir la Ligue 1. Il s’agissait d’une opportunité unique avec un projet où toutes les cases étaient cochées. J’ai demandé à la direction de faire un effort et elle a accepté de le faire. Je l’en remercie pour cela" poursuit-il. A l'image de Junya Ito il y a un an, Reims a décidément le flair pour recruter les meilleurs joueurs de Pro League à un prix défiant toute concurrence.