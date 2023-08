Anderlecht et le Club de Bruges brillent, l'Union éclipsée par Malines : voici notre onze du weekend

La quatrième journée a accouché de plusieurs surprises. Cela se reflète dans notre équipe du weekend.

Gardien

Si Charleroi repart de Genk avec le point du partage et ses buts inviolés, c'est notamment à Hervé Koffi qu'il le doit. D'abord hésitant sur quelques sorties en début de match, le dernier rempart des Zèbres a ensuite sorti le grand jeu. Le Burkinabé a sorti sept arrêts, dont une magnifique intervention en un contre un face à Paintsil, qui avait pris toute la défense de vitesse.

Défense

A l'arrière gauche, on retrouve l'une des surprises de ce début : formé comme back droit, Richie Sagrado peut évoluer sur les deux flancs et a contraint l'Antwerp au partage avec Louvain, au terme d'un match courageux. Son but, de la tête sur corner, est déjà son deuxième cette saison après avoir ouvert le score face à Louvain. Pas mal pour ce jeune joueur de 19 ans, passé par les centres de formation de Seraing et de Genk, qui n'avait débuté qu'un seul match de D1A avant cette saison.

L'axe de notre défense de rêve comporte deux profils plus routiniers. A commencer par Jan Vertonghen, souverain dans les deux rectangles avec Anderlecht face à Westerlo. Auteur d'un magnifique but, il a un court instant permis à l'équipe de souffler avec deux buts d'écarts puis a tenu la baraque derrière.

A ses côtés dans le onze, David Bates profite de la victoire 4-0 de Malines sur l'Union Saint-Gilloise pour se faire une place au soleil. Solide dans son duel avec Dennis Eckert, l'Ecossais a parachevé son oeuvre en inscrivant le dernier but de la partie.

Pour compléter la brochette de défenseurs buteurs du weekend, récompensons tout l'abattage de Gary Magnée sur le flanc droit d'Eupen. Ce milieu défensif de formation s'acquitte parfaitement de son nouveau poste : c'est lui qui a ouvert le score à Courtrai, deux semaines après avoir déjà été à l'assist sur le seul but de la rencontre à Genk.

Milieu de terrain

Devenu en très peu de temps la plaque tournante de l'entrejeu d'Anderlecht, Théo Leoni a à nouveau joué en patron à Westerlo. Toujours volontaire pour se rendre disponible et fluidifier le jeu. Un patron, c'est également ce que Geoffry Hairemans a été face à l'Union. Il fait partie de ces cadres de Malines décriés qui ont fourni la réaction attendue avec un but et un assist.

Enfin, nous ne pouvions pas passer à côté de Mathias Delorge, la révélation de ce début de saison avec Saint-Trond. Déjà passeur décisif il y a deux semaines, le fils de Peter a récidivé avec un but et un assist lors des 13 premières minutes sur le terrain de La Gantoise. Un jeune Belge de 19 ans dont on suivra l'évolution avec intérêt cette saison.

Attaque

Ces dernières semaines, il est difficile de constituer l'attaque deu weekend sans joueurs du Club de Bruges. C'est ainsi qu'Antonio Nusa et Andreas Skov Olsen profitent de la démonstration brugeoise face au RWDM pour apparaître aux avant-postes. Le premier a donné le ton avec un obus sur la latte après cinq minutes, il conclut la rencontre avec un but et un assist, confirmant tout le bien que le Club pense de lui.

© photonews

Quant au second, il a nouveau été une menace constante sur le flanc droit avec son jeu tout en audace. Un culot et des dribbles récompensés par deux buts et un assist. Le Danois repart fort après une saison compliquée. Enfin, nous avons choisi Alexis Flips comme dernier homme du trio offensif pour sa première apparition remarquée sous le maillot anderlechtois. Très libre sur le terrain, il s'est baladé un peu partout pour accélérer le jeu et apporter sa spontanéité dans le dernier geste.