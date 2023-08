Déçu, Felice Mazzù voulait un autre dénouement

Le Sporting de Charleroi n'a toujours pas gagné cette saison en championnat. Cependant, Felice Mazzù estime que cela aurait pu arriver ce dimanche sur la pelouse de Genk.

Ce dimanche, lors de la quatrième journée de championnat, le Sporting de Charleroi est allé chercher un bon point sur la pelouse de Genk. "Avant le match, nous aurions signé pour ce résultat", a déclaré Felice Mazzù, reprenant une formule bien connue des coaches.

Le coach des Zèbres analyse ensuite la prestation de son équipe : "La mentalité avec laquelle mon équipe a commencé le match était excellente. Nous avons défendu en bloc pendant tout le match et nous avons eu des occasions de gagner le match. Le fait de quitter Genk déçu avec un point signifie que nous avons montré de grandes choses."

Il faudra tout de même que le Sporting de Charleroi gagne des rencontres, et assez rapidement. Il ne faudrait pas rester dans le bas du classement, on sait que c'est ensuite toujours très compliqué de remonter. Sur la pelouse d'Anderlecht ou au Mambourg contre STVV, il faudra aller chercher une victoire qui ferait le plus grand bien au club.