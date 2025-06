Sa réaction rassure : un joueur de Genk quitte la pelouse sur civière après 20 minutes en raison d'un choc à la tête

Joris Kayembe a quitté le terrain sur civière après avoir subi une blessure à la tête lors du match entre la RD Congo et Madagascar. Le joueur de Genk va bien, selon des sources proches. La RD Congo s'est imposée 3-1 et conserve la tête de son groupe.

De nombreux joueurs de la Jupiler Pro League ont été appelés en sélection nationale lors de cette trêve du mois de juin. C’est notamment le cas de Joris Kayembe, joueur du Racing Genk, qui a été convoqué avec la République Démocratique du Congo.

Il a participé au match de qualification pour la Coupe du monde contre Madagascar, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Après seulement 21 minutes de jeu, il a dû quitter le terrain en raison d’un traumatisme crânien.

La latéral gauche des Limbourgeois a été évacué sur civière après une collision tête contre tête avec un adversaire, survenue quelques minutes auparavant.

Plusieurs sources indiquent qu’il va bien, même si peu d’informations précises sont disponibles à ce stade concernant la gravité de sa blessure. Le joueur, quant à lui, a rassuré sur ses réseaux sociaux. "Plus de peur que de mal, tout va bien. Merci à tous pour vos messages."

La RD Congo s’est imposée 3-1 et reste en tête de son groupe avec 13 points. Le Sénégal et le Soudan suivent de près avec 12 points. Le classement est complété par le Togo (4 points), le Soudan du Sud (3 points) et la Mauritanie (2 points).