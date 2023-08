"A peine Kompany m'a-t-il appelé, que j'étais déjà dans l'avion"

Sur le site de Burnley, Delcroix a expliqué l'influence que Kompany a eu dans sa décision de quitter le RSCA et de le rejoindre outre-Manche.

"Quand j'étais (à Anderlecht), c'était très agréable de l'avoir comme entraîneur parce qu'il était aussi défenseur. J'ai beaucoup appris à ses côtés et pour moi, venir ici maintenant est aussi une grande opportunité. Je peux encore progresser sous ses ordres. Pour moi, c'est un bon choix de venir ici", a déclaré Delcroix.

Le transfert de Delcroix s'est fait en à peine une semaine, comme le Diable Rouge (1 sélection) l'explique dans la suite de l'article. "J'ai appris lundi ou mardi (dernier) que Burnley s'intéressait à moi. C'est allé très vite. J'ai eu un coup de fil avec Vinny (Kompany) et samedi, j'étais déjà dans l'avion."

Delcroix évoluera désormais dans un championnat prestigieux : la Premier League. "Tout le monde le sait : c'est la meilleure compétition au monde à l'heure actuelle. Pour moi, c'est une grande opportunité de venir ici. (Burnley) est aussi une grande équipe. Ce n'était pas un choix difficile."

Born in Haiti before moving to Belgium and playing at Anderlecht under Vinny, get to know our newest recruit 📹