Dries Mertens et Galatasaray font une bonne opération européenne

Plusieurs matchs étaient au programme en barrages de la Champions League. Côté belge, Dries Mertens et Galatasaray ont fait une bonne opération.

Galatasaray se déplaçait du côté de Molde ce mercredi en barrages de la Ligue des Champions. Une rencontre que Dries Mertens (36 ans) a débuté au poste de n°10. Le Diable Rouge n'a cependant pas été décisif lors de la victoire (2-3) des Stambouliotes en Norvège.

Le Gala l'a en effet emporté via des buts d'Oliveira et Icardi, avant que Midtsjo fasse 2-3 et offre donc une victoire très importante à la 90e+3.

Dans les autres rencontres de la soirée en Champions League, Braga a battu le Panathinaikos (2-1) tandis que le Maccabi Haifa et les Young Boys de Berne ont partagé l'enjeu (0-0).