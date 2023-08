En Belgique, ou ailleurs...le départ de Samuel Bastien se précise

Quel futur pour Samuel Bastien ? Le milieu de terrain est cité sur le départ, histoire de se relancer après une seconde partie de saison compliquée à Burnley.

Aperçu dans les travées de Sclessin pour la rencontre face au Cercle, l'ancien du Standard ne privilègierait pas un retour en Belgique. Il voudrait tenter une aventure en Turquie.

Pourtant, et comme l'informe Sacha Tavolieri, la piste belge pourrait bien se réchauffer prochainement. Bastien serait en train de préparer son départ. Proposé contre son gré au KV Courtrai, il pourrait tout de même bien finir chez les Kerels. La raison ? Les volontés d'investissement de Burnley au sein du club, qui datent de l'époque où Courtrai négociait également avec le groupe Kaminski. Une affaire de rachat qui s'était terminée en eau de boudin...

🟣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Infos #BurnleyFC in brief :

A come back in Belgium still a possibility for Samuel Bastien. Been told, he’s « preparing his transfer… »

🏟️ Also, Clarets owners still close to getting a club here in Belgium. Sources told they are talks advanced ongoing with a Belgian club…