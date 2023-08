"C'est rare à voir" : une icône de la Premier League salue l'arrivée de Jérémy Doku à Manchester City

Jérémy Doku est la nouvelle recrue de Manchester City. Les champions d'Europe en titre déboursent 65M€ pour s'offrir le Diable Rouge, complimenté par une ancienne icône de la Premier League : Emmanuel Petit

C'est officiel depuis ce jeudi : Jérémy Doku est le nouveau renfort de Manchester City. Les Skyblues ont offert 65M€ à Rennes, ce qui constitue une bonne chose pour Anderlecht, qui récupère un très joli chèque dans l'aventure. Malgré les intérêts de West-Ham, Chelsea et Tottenham, c'est bien City et Kevin De Bruyne que le Diable Rouge rejoint.

Une arrivée dans le championnat d'Angleterre saluée par une icône de celui-ci : Emmanuel Petit. L'ancien joueur d'Arsenal et Chelsea, mais aussi du FC Barcelone et surtout de l'AS Monaco, ne pense que du bien de l'arrivée de Doku à Manchester City, bien qu'il reproche encore une toute petite chose à l'ancien d'Anderlecht pour passer un cap encore plus grand.

"C'est un joueur très jeune et très talentueux. Il est très rapide, explosif et habile balle aux pieds. Son dribble est bon et il a de très, très grandes qualités. Mais il a encore besoin d'expérience et de contrôle dans son jeu, encore plus avec ses mouvements. Il n'a que 21 ans, mais il joue déjà avec son équipe nationale depuis plusieurs années. Donc, je ne suis pas surpris de voir que des grands clubs s'intéressent à lui, car c'est très rare de voir un joueur avec une telle qualité" a déclaré l'ancien international français dans une récente interview accordée à la presse anglaise.