Contrairement à d'autres coéquipiers, un jeune d'Anderlecht reste fidèle au club : "Il y a eu d'autres offres mais je n'ai pas hésité"

Anderlecht a vu partir plusieurs jeunes du cru ces dernières semaines. Rik Vercauteren devrait, lui, rester au Lotto Park.

A l'image de Noah Sadiki ou Lucas Stassin, Rik Vercauteren aurait pu être le troisième jeune anderlechtois à quitter les Mauves, faute de perspectives de temps de jeu en équipe première. Titulaire avec les U23 en Challenger Pro League, Vercauteren est le troisième gardien en équipe fanion, derrière Maxime Dupé et Colin Coosemans.

Présent à Anderlecht depuis 2016, celui qui a aujourd'hui 22 ans a eu plusieurs touches mais est malgré tout resté fidèle au Sporting : "A la fin de la saison dernière, quelques clubs intéressés se sont manifestés, mais je n'ai pas hésité à continuer ici" déclare-t-il au Nieuwsblad.

Son contrat arrivant à échéance, Rik Vercauteren a acccepté de le prolonger d'un an, jusqu'en juin 2024 : "Continuer à évoluer à Anderlecht a toujours été mon plan A. Je me rends compte que beaucoup de gardiens de but talentueux travaillent ici, alors je suis heureux d'en être. J'ai également beaucoup appris de Bart Verbruggen l'année dernière" poursuit-il.