L'atout de Courtrai pour défier le Standard? "Super important!"

Match capital, samedi soir, au Stade des Éperons d'Or, où la lanterne rouge, Courtrai, accueille l'avant-dernier, le Standard.

Si le Standard vit un début de saison catastrophique, avec un petit point engrangé en quatre rencontres, le KV Courtrai fait encore pire: zéro point sur douze et treize buts encaissés, déjà, pour les Kerels.

La réception du Standard, samedi soir à 20h45, sera donc capitale pour Edward Still et ses protégés, qui ne peuvent se permettre une cinquième défaite de rang et le coach courtraisien en est conscient. "Il est urgent de gagner", a-t-il confié, vendredi en conférence de presse.

Et pour vaincre les Rouches, l'ancien coach de Charleroi et d'Eupen compte sur le soutien des supporters des Kerels. "Contre Eupen, le week-end dernier, ils ont été fantastiques. Et contre le Standard, ils seront super importants", insiste Edward Still.