Lukaku à l'AS Rome, c'est fait !

Il aura fallu de l'approche d'un nouveau prétendant, et que Chelsea mette un peu d'eau dans son vin. Suite à l'intérêt de la Roma, les Blues avaient à nouveau ouvert la porte à un prêt. Le joueur avait d'ores et déjà donné son accord, et annoncé dans les colonnes de la presse flamande son transfert.

Reste que les deux formations en étaient encore au stade des négociations. Ce dimanche, un stade crucial a été atteint : celui de l'accord.

Sacha Tavolieri annonce en effet que Lukaku rejoindra la Roma dans le cadre d'un prêt payant, estimé à 4,8 millions d'euros. Le deal ne comprendrait pas d'obligatiion d'achat. On se dirigerait donc vers la fin d'une saga qui semblait interminable...

🚨🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Agreement found between #ChelseaFC and #ASRoma for Romelu #Lukaku !

💰 Loan fee agreed at 4,8M€ on the all year. No obligation to buy.

✍🏼 The Belgian Red Devil will earn 7M€ net + bonus.

⌚️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AS Roma officials waiting for LAST #CFC green light…

🇧🇪 Player's still in…