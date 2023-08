Voilà ce qui a poussé Vincent Kompany à recruter Hannes Delcroix à Anderlecht

Hannes Delcroix a surpris en quittant Anderlecht pour Burnley. Vincent Kompany est revenu sur le transfert de son ancien protégé.

A Anderlecht, c'est sous Vincent Kompany qu'Hannes Delcroix a joué le plus de matchs (36). De là à expliquer un transfert à Burnley, c'est aller un peu vite en besogne. C'est que depuis l'arrivée de Brian Riemer, Delcroix n'est plus apparu dans l'équipe, pas aidé par une blessure au genou qui l'a privé de plusieurs mois de compétition, et par la solidité du duo Debast - Vertonghen.

Pourtant, Burnley n'a pas hésité à payer les trois millions (plus deux de bonus) réclamés par Anderlecht pour son défenseur. Le Belge de 24 ans aura fort à faire pour s'imposer dans l'axe défensif des Clarets.

Sur les canaux officiels du club, Vincent Kompany s'est expliqué sur ce transfert :"Hannes est un peu plus âgé et plus expérimenté qu'à l'époque où je suis arrivé à Anderlecht. C'est un international belge, quelqu'un qui a joué des matches européens et qui a la force physique nécessaire pour la Premier League. Nous sommes donc impatients de travailler avec lui" a-t-il déclaré. Delcroix pourra prendre exemple sur Ameen Al-Dakhil, arrivé de Saint-Trond l'été dernier et déjà bien installé en défense.