"Pourquoi le Standard n'a-t-il pas signé ces deux joueurs, ils n'attendaient que ça ?"

La situation du Standard inquiète déjà grandement, après cinq journées. Le mercato n'avance plus et Philippe Albert ne comprend pas que deux attaquants, qui n'attendaient qu'un signe des Liégeois, aient été contraints de partir vers l'étranger.

La situation du Standard est préoccupante. Les Rouches sont 13es et réalisent l'un des pires débuts de saison de leur histoire. Le mercato, faute de finances, est toujours à l'arrêt alors que la date fatidique approche.

Pendant ce temps, Dieumerci Mbokani est parti au FC Noah, en Arménie, tandis que Gianni Bruno a pris la route d'Eyupspor, en deuxième division turque. Une résultante que ne comprend pas Philippe Albert.

"Cette équipe a besoin de renforts, notamment sur le plan offensif et créatif. Je me demande pourquoi le Standard n'a pas foncé sur ces deux joueurs. Ils attendaient un appel du club et auraient pu former un duo très complémentaire."

De plus, les Rouches risquent de manquer le coup Stef Peeters pour renforcer leur milieu de terrain. Un nouveau problème pour Carl Hoefkens. "Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a toujours des rumeurs de départ autour de Bokadi, Balikwisha et Bodart. Si le Standard venait à perdre ces joueurs, il jouerait sûrement le maintien. Même les équipes moins bien classées comme Westerlo et Louvain ont actuellement plus de potentiel" a conclu Philippe Albert dans une interview réservée à La Capitale.