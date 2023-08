Timothy Castagne connait son nouveau club : son futur coach fait une grande annonce !

Timothy Castagne ne sera bientôt plus un joueur de Leicester. Le Diable Rouge se dirige vers Fulham. L'officialisation du transfert ne devrait plus traîner.

Ce lundi, nous vous révélions que Castagne avait passé sa visite médicale avec succès. Le Diable Rouge aurait dans la foulée un contrat de 4 saisons. L'officialisation serait prévue ce mardi.

La venue de Castagne à Fulham ne laisse plus vraiment de doute. En conférence de presse, le coach des Cottagers, Marco Silva, a commenté cette arrivée imminente.

"Le transfert n'est pas encore tout à fait conclu, mais il l'est presque. Il (Castagne) était dans le collimateur depuis un certain temps comme l'une de nos principales cibles pour cette saison. (En défense), c'est surtout à droite que nous avions besoin de renfort. De plus, Timothy peut également jouer à gauche. C'est un excellent joueur qui peut certainement nous apporter beaucoup."